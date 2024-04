Lecce-Roma 0-0, cronaca, tabellino e voti: Svilar e Falcone parano tutto, il Bologna scappa in classifica

La Roma non risponde al Bologna e si allontana dal quarto posto: +5 dei rossoblù. Importante punto per il Lecce di Gotti.

La Roma si ferma a Lecce. Al Via del Mare, nel 30esimo turno, la squadra di De Rossi non è andata oltre lo 0-0, fermata dalla squadra salentina al termine di un match combattuto fino all'ultimo. Risultato importante nella corsa Champions, considerando i successi del Bologna: ora il team Thiago Motta è a +5 in classifica.

Senza lo squalificato Pellegrini, con Dybala inizialmente in panchina, De Rossi ha puntato su un tridente mai visto prima: Lukaku prima punta supportato da Baldanzi e Zalewski. Dall'altra Piccoli e Krstovic per Gotti.

I protagonisti assoluti di Lecce-Roma sono stati i portieri: sia Svilar che Falcone hanno parato tutto il parabile nel primo tempo e nella ripresa, mantenendo le due porte inviolate. Per la Roma anche un palo colpito da Angeliño nel primo tempo, mentre nei minuti finali è arrivata la traversa dei salentini: dal punto di vista statistico sono state ven 27 le conclusioni dei padroni di casa in porta. Dieci quelle degli ospiti.