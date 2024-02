Lecce-Inter, l'arbitro Doveri sostituito durante la partita: perché è stato cambiato all'intervallo

L'arbitraggio di Doveri a Lecce dura solo metà partita: infortunato, è stato sostituito all'intervallo dal quarto uomo Baroni.

Daniele Doveri ha arbitrato Lecce-Inter solamente nel primo tempo. Un infortunio occorso durante i 45' iniziali al Via del Mare, infatti, hanno portato al necessario cambio per il proseguo del match. Al posto del direttore di gara è stato scelto il quarto uomo Baroni.

Doveri ha accusato un problema fisico e non è rientrato in campo per arbitrare Lecce-Inter nel secondo tempo. Come da regolamento in questi casi è il quarto uomo, questa volta Niccolò Baroni, a sostituire il direttore di gara principale per il resto della partita.

Per Baroni si tratta così della prima partita arbitrata in Serie A 2023/2024, dopo aver diretto diverse gare di Serie B e una di Coppa Italia (in particolare Spezia-Venezia).