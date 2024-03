Leao sempre più padrone del Milan: goal e assist alla 200esima in rossonero

Il portoghese decisivo contro la Fiorentina. Segna e fa segnare alla presenza numero 200 in rossonero. Può essere decisivo per il finale di stagione.

Il Milan può contare su Rafael Leao. Sia chiaro, non che l'esterno offensivo portoghese non sia un giocatore in grado di determinare le partite, ma troppo spesso lo si accusa di andare a corrente altrernata.

Archiviata la pausa per le nazionali e con il rientro anticipato dagli impegni con il Portogallo, Leao si è rivelato immediatamente decisivo per le sorti del Milan.

Segnali incoraggianti in vista di un finale di stagione che vede i rossoneri ancora attivi su più fronti.