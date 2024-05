Leao divide il tifo Milan: cederlo o puntare ancora su di lui? Pro e contro

Nuovi fischi dopo la prestazione opaca contro il Genoa, Leao divide il tifo del Milan: cosa fare col portoghese a fine stagione?

Un talento che continua a divedere. Mai come quest’anno Rafa Leao ha spaccato in due l’opinione pubblica, tifosi del Milan in primis. Che nell’ultimo periodo sembrano essere decisamente meno comprensivi nei confronti del portoghese.

I nuovi fischi arrivati dalle tribune di San Siro nel corso della gara pareggiata 3-3 contro il Genoa ne sono l’ennesima testimonianza.

Una prova opaca quella di Leao, come spesso sta accadendo ultimante, che fa sorgere un dubbio in tutti i tifosi – e chissà, forse anche nella società – sul suo futuro.

Cosa fare con il portoghese? Continuare ad aspettare la sua definitiva esplosione o cederlo, visto che comunque le offerte non mancano?