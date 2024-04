Lazza canta "Voi siete napoletani" in Milan-Roma, poi replica: "Non ho offeso nessuno"

Il noto rapper ripreso dalle telecamere mentre canta il coro contro i napoletani. La replica social: "Non potrò mai odiare una città del mio Paese".

Lazza al centro di una polemica social. Il celebre rapper è finito nel mirino della critica dopo il video diventato virale sui social in cui viene immortalato mentre canta un coro contro i napoletani durante la sfida d’andata dei quarti di Europa League tra il Milan e la Roma.

Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, era presente nella Front Row Experience, un box per ospiti speciali ideato dal club rossonero per vivere l'adrenalina e le emozioni della partita in un modo mai fatto prima.

Il cantante è stato beccato in un momento particolare, mentre seguiva i cori dello stadio, con il video che ha subito fatto il giro dei social.