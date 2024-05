Lazio-Sassuolo dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Lazio ospita il Sassuolo nel 38° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Una partita che non avrà implicazioni sulla classifica e che rappresenterà l’ultimo impegno stagionale per Lazio e Sassuolo. Le due compagini si affronteranno infatti nel 38° turno di Serie A sapendo di non aver ormai più nulla da chiedere al campionato.

I biancocelesti si presenteranno all’appuntamento consci del fatto che anche una vittoria non consentirebbe loro di agguantare quel sesto posto che potrebbe potenzialmente dire tornare in Champions League e che nessuna delle inseguitrici può impensierire la sua settima posizione.

La sfida con i neroverdi rappresenterà dunque l’occasione per congedarsi dai propri tifosi al termine di un’annata che verrà ricordata soprattutto come l’ultima del ciclo Sarri e la prima dell’era Tudor.

Si congederà invece dalla Serie A il Sassuolo e lo farà dopo undici anni vissuti consecutivamente tra le ‘grandi’. La sua retrocessione in Serie B è stata già certificata dalla matematica, così come l’impossibilità, comunque vadano le cose contro la Lazio, di schiodarsi dal penultimo posto.

Quello che andrà in scena sarà il ventiduesimo confronto tra le due squadre: il bilancio complessivo sorride alla Lazio in virtù delle 13 vittorie ottenute, a fronte di 3 pareggi e 5 affermazioni del Sassuolo.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.