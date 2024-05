Lautaro Martinez come Chukwueze: goal annullato in Sassuolo-Inter per un leggero fuorigioco

Nello stesso campo in cui il nigeriano venne penalizzato ad aprile, l'argentino si vede annullare una rete: fuorigioco di mezzo corpo.

Lautaro Martinez non va a segno da una vita in campionato: dallo scorso 28 febbraio, per la precisione, ovvero dal 4-0 interno dell'Inter contro l'Atalanta. Un digiuno che dura ormai da più di due mesi: strano, contando che si parla del capocannoniere della Serie A.

Quando Lautaro finalmente va a segno, poi, capita che la rete gli venga annullata. Colpa di un fuorigioco millimetrico, del "solito" check VAR, dell'intervento effettivo della tecnologia a cambiare radicalmente la decisione iniziale dell'arbitro.

Aveva segnato in Sassuolo-Inter, Lautaro. Ma il goal, come detto, è stato annullato. Una vicenda che ricorda da vicino quella che ha coinvolto il milanista Samuel Chukwueze poche settimane fa.