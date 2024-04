La Stampa - C'è Maurizio Sarri per il Torino: dall'assenza dalle coppe a Ricci, perché può accettare la panchina

A caccia di un sostituto di Juric, destinato a cambiare aria, il Torino pensa anche a Sarri. Le alternative sono Italiano, Palladino e Gilardino.

Il toto allenatore è già cominciato in diverse piazze d'Italia. Anche a Torino. Non solo lato bianconero, dove Massimiliano Allegri può lasciare il posto a Thiago Motta, ma anche granata. E anche in questo caso i nomi per la sostituzione di Ivan Juric sono di alto profilo.

L'edizione odierna de 'La Stampa' rilancia il nome di Maurizio Sarri per i granata. Un accostamento a sorpresa, un matrimonio che potrebbe essere celebrato a luglio, quando uno Juric in scadenza prenderà un'altra strada.

Sarri non è l'unico nome in corsa per la panchina del Torino, ma è certamente il più suggestivo. E i motivi per credere in un ritorno all'ombra della Mole, dopo aver guidato la Juventus per una stagione, non mancano, come sottolinea il quotidiano.