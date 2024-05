La reazione di Spalletti alla domanda sul Napoli, prende e se ne va: "Prego? Prego? Prego?"

Presente all'inaugurazione di Vivo Azzurro TV, il ct non ha gradito l'ennesima domanda sugli azzurri: show e nessuna risposta.

Che Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis non si siano lasciati tra baci e abbracci, è ormai cosa nota e arcinota. Tanto che l'ex allenatore del Napoli non perde occasione per farlo capire, pur senza scadere mai nel volgare.

L'ennesima occasione è arrivata in occasione dell'inaugurazione di Vivo Azzurro TV, la nuova piattaforma digitale della FIGC che proporrà gratuitamente diversi contenuti inediti delle Nazionali, sia quella maggiore che quelle giovanili.

Presente all'evento anche Spalletti, naturalmente in qualità di ct. Il quale si è sentito rivolgere domande non soltanto sull'Italia, ma anche sul Napoli. E non l'ha presa benissimo.