A partire dalla prossima stagione in Premier League verrà cambiata la tecnologia per valutare il fuorigioco: si seguirà l’esempio della Serie A.

La Premier League segue la strada intrapresa dalla Serie A più di un anno fa.

Dalla stagione 2024-2025, anche nel massimo campionato inglese verrà utilizzata la tecnologia del fuorigioco semi-automatico.

Una decisione importante che è stata presa all’unanimità e che porterà dunque all’utilizzo degli stessi software già adottati da tempo in Serie A, in Champions League e sperimentata per la prima volta con successo ai Mondiali del 2022 che si sono disputati in Qatar.