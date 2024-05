La piccola Juventus degli ultimi tre mesi: 14 punti in 14 partite, in trasferta non vince mai

Il pareggio di Roma avvicina Allegri alla Champions, ma la crisi di risultati non si arresta. E il rendimento esterno ricorda quello del 1998/99.

A piccoli passi, un metro dopo l'altro. La Juventus sta raggiungendo l'obiettivo che si era prefissata all'inizio della stagione: tornare a giocare la Champions League dopo un anno di assenza totale dalle coppe europee. Perfetto, all'apparenza.

Solo che i bianconeri stanno arrivando al traguardo con la lingua penzoloni. O meglio: è da febbraio, ovvero da quando il sogno di lottare fino in fondo con l'Inter per lo Scudetto ha lentamente cominciato a sgretolarsi, che la Juve non fa più la Juve.

I numeri sono lì a dimostrarlo. Specialmente quelli in trasferta. Anche se l'ultima di queste trasferte, quella pareggiata a Roma domenica sera, non può che essere accolta in maniera positiva per come s'era messa la partita.