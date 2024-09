La pazza serata di Osimhen: prima doppietta in Turchia, poi si fa male e il Galatasaray fa un disastro in casa

L'ex napoletano segna due volte e la squadra di Okan Buruk va sul 3-0 col Kasimpasa: poi l'uscita per infortunio e l'incredibile rimonta ospite.

Era solo questione di tempo. E alla fine quel che tutti si attendevano è accaduto: Victor Osimhen è andato a segno per la prima volta nella sua nuova avventura in Turchia. Non in una, ma in due occasioni.

Il centravanti del Galatasaray, che il club di Istanbul ha prelevato dal Napoli negli ultimi giorni del mercato, è definitivamente entrato nel cuore dei suoi nuovi tifosi: doppietta. Il modo migliore per ambientarsi in un ambiente per lui sconosciuto.

Solo che la squadra di Okan Buruk, reduce dal trionfo nel derby contro il Fenerbahçe di José Mourinho, non è riuscita a completare l'opera, facendosi fermare in casa del Kasimpasa.