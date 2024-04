La mossa a sorpresa di Pioli per Milan-Inter: Leao centravanti, fuori Giroud

L'allenatore rossonero studia un Milan con meno possesso e più ricerca degli spazi in profondità: il francese verso la panchina, Leao prima punta.

Un Milan più coperto e pronto a colpire l’Inter in ripartenza, sfruttando la velocità degli interpreti. Se la strategia può essere pronosticata ampiamente, alla luce delle caratteristiche delle due squadre, la grande sorpresa che sta preparando Stefano Pioli in vista del derby di questa sera riguarda proprio gli uomini da mandare in campo.

Olivier Giroud si appresta ad accomodarsi in panchina, con Rafael Leao al suo posto nel ruolo di centravanti e Musah a destra, con Pulisic spostato sulla sinistra.

Un assetto tattico inedito che il tecnico di Parma sta studiando per mandare in tilt la difesa nerazzurra di Simone Inzaghi.

Per il Milan e per Pioli perdere il sesto derby di fila vorrebbe dire cucire lo scudetto e la seconda stella nella stessa notte sulle maglie dell’Inter, un evento mai accaduto nella storia del campionato italiano.

Per questo Pioli vuole sorprendere l’Inter con scelte inedite e calciatori con caratteristiche differenti rispetto al solito schieramento