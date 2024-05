La lettera di Inzaghi: "Questa Inter nella storia come quella di Herrera, siamo una famiglia"

L'allenatore dell'Inter celebra lo Scudetto: "La seconda stella è della Milano nerazzurra, grazie al presidente Zhang che mi ha voluto all'Inter".

Un percorso fatto di ostacoli, salite e difficoltà fino alla vetta. Simone Inzaghi ora si ode il panorama e uno Scudetto conquistato meritatamente, che lo proiettano di diritto nella storia dell’Inter.

Un titolo non come gli altri, che consente al club nerazzurro di cucire sula maglia non solo il tricolore ma anche la seconda stella.



Un successo meritato da parte del tecnico piacentino, che in questi poco meno di tre anni alla guida della Beneamata è riuscito a superare le difficoltà grazie alla virtù della pazienza e sta raccogliendo i frutti del lavoro suo e del suo staff.

Simone Inzaghi ha voluto scrivere una lettera al mondo Inter, pubblicata nello speciale ‘Figli delle Stelle’ del Corriere della Sera che celebra lo Scudetto numero venti del club meneghino.