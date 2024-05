La Juventus presenta lo Juventus Creator Lab: il luogo dove nasce la comunicazione digitale del club bianconero

Presentati ufficialmente gli studi dello Juventus Creator Lab, ovvero dove nascono tutti i contenuti digitali riguardanti il club bianconero.

Giornata importante in casa Juventus con la presentazione ufficiale dei nuovi studi di Juventus Creator Lab, situati all'interno del JTC, all'interno dei quali verranno curati tutti i contenuti digitali riguardanti il club bianconero.

"I nostri risultati aziendali sono strettamente legati alla rilevanza, un concetto che dipende dalle vittorie sportive, dalle campionesse e dai campioni della Juventus, dalle partnership e anche dallo storytelling. Negli ultimi anni, lo storytelling e l'industria dei media hanno vissuto una rivoluzione e lo sport non ha saputo tenere il passo.

Juventus Creator Lab ha l’ambizione di essere una realtà all'avanguardia, per creare sempre più contenuti per la nostra fanbase globale e per essere sempre meglio allineati con tendenze della società in cui viviamo", ha dichiarato Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer di Juventus, parlando ai canali ufficiali del club.