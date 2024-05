L'esterno, attualmente in prestito al Getafe, ha un contratto in scadenza nel 2025 col Manchester United: La Juventus fa sul serio.

La Juventus della prossima stagione sta già nascendo e uno dei possibili volti nuovi potrebbe essere davvero quello di Mason Greenwood.

L'esterno di proprietà del Manchester United, ma attualmente in prestito al Getafe, piace molto a Giuntoli che ora è pronto a sfruttare la situazione per portarlo in bianconero.

