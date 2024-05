L'ex centrocampista bianconero perde le staffe al momento del cambio, reazione furiosa per la sostituzione.

Non è stata una serata fortunata per il Tottenham, sconfitto in casa dal Manchester City ed ormai ufficialmente fuori dalla prossima Champions League.

Come se non bastasse, gli Spurs devono anche fare i conti con la reazione furiosa di Rodrigo Bentancur.

L'ex centrocampista della Juventus non ha preso bene la scelta di Postecoglou e si è sfogato sotto gli occhi di tifosi, compagni e soprattutto telecamere.