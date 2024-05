L'Equipe - Rudi Garcia al Bayern Monaco? L'ex Roma e Napoli tra i candidati per il dopo Tuchel

Il tecnico francese, reduce dall'esperienza fallimentare al Napoli, potrebbe ripartire dal Bayern Monaco: è tra i candidati per il dopo Tuchel.

Rudi Garcia potrebbe ripartire dal Bayern Monaco, semifinalista di Champions League. L’ultima idea del club bavarese per la panchina della prossima stagione porta all’allenatore francese ex Roma e reduce dall’esperienza negativa sulla panchina del Napoli.

Garcia è l’ultimo nome spuntato in casa Bayern per raccogliere l’eredità di Thomas Tuchel, che guiderà la squadra fino al termine della stagione prima di salutare, come già annunciato a febbraio scorso.

Dopo i quattro rifiuti ricevuti finora, l’ultimo dei quali arrivato dal commissario tecnico dell’Austria Ralf Rangnick, il club tedesco continua a vagliare il mercato alla ricerca dell’allenatore della prossima stagione.

Un compito arduo per chi si siederà sulla panchina dei bavaresi, con l’obiettivo di tornare sul trono della Germania e della Bundesliga dopo la vittoria del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e di replicare quanto fatto in Champions League, con la squadra di Tuchel che si giocherà la prossima settimana al Santiago Bernabeu l’accesso alla finale di Champions League dopo il 2-2 all’Allianz Arena contro il Real Madrid.