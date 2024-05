Il direttore di gara, dopo il fischio finale di Cremonese-Pisa in Serie B, annuncia ufficialmente il suo addio all'arbitraggio a soli 35 anni.

L'addio, improvviso, è arrivato via social subito dopo il triplice fischio di Cremonese-Pisa in Serie B.

Manuel Volpi ha deciso di lasciare l'arbitraggio a soli 35 anni. Una scelta a sorpresa, evidentemente presa da tempo dal direttore di gara.

Volpi ha annunciato la decisione di abbandonare l'AIA con un lungo post su Instagram, in cui non mancano i ringraziamenti. E le scuse per eventuali errori commessi in campo.