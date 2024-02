L'attaccante, di rientro dalla Coppa d'Africa, ha accusato febbre e malessere generale: ha contratto la malaria.

La Fiorentina non potrà contare su Christian Kouamé per alcune settimane. L'attaccante, di rientro dalla Coppa d'Africa, ha contratto la malaria.

Kouamé nel mese di gennaio, come detto, ha partecipato alla Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio pur senza giocare la finale vinta contro la Nigeria.

Al rientro in Italia, Kouamé non è più sceso in campo perché non al meglio della condizione fino al test che ha verificato la sua positività alla malaria.