Koopmeiners a rischio forfait per Lazio e Inter: le opzioni per la Juventus in caso di assenza dell'olandese

Koopmeiners rischia di saltare gli impegni contro Lazio e Inter: come giocherebbe la Juventus in caso di forfait dell'ex atalantino.

Il dolore al costato che lo ha costretto ad abbandonare il campo durante l'intervallo di Juventus-Cagliari rischia di essere qualcosa di più di un problema di poco conto per Teun Koopmeiners.

L'olandese è stato rispedito a Torino dai medici della nazionale 'Orange' in seguito al presunto rilevamento dell'incrinazione di una costola, infortunio rimediato nel corso di Lipsia-Juventus in Champions League.

In casa bianconera la paura è che possa trattarsi di un'infrazione costale che lo obbligherebbe a saltare gli impegni contro Lazio, Stoccarda e Inter al rientro dalla sosta delle nazionali: in tal caso, Thiago Motta sarebbe chiamato a pensare a nuove soluzioni per rimediare all'assenza dell'ex Atalanta.