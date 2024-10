Lo Juventus-Cagliari di Koopmeiners è durato appena un tempo: all'intervallo è stato sostituito da Thiago Motta con Fagioli.

È durato appena un tempo lo Juventus-Cagliari di Teun Koopmeiners, schierato nell'undici di partenza bianconero da Thiago Motta in zona centrale sulla trequarti a supporto della punta Vlahovic.

L'olandese ex Atalanta non è rientrato in campo subito dopo l'intervallo: una sostituzione che ha sorpreso e non poco il pubblico dell'Allianz Stadium.

Ma perché Koopmeiners è stato sostituito? Problema fisico o cambio da ascrivere a una semplice scelta tecnica?