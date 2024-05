La Kings World Cup sbarca in tv: Sportitalia ha annunciato l'acquisizione dei diritti per trasmettere le partite della competizione.

La Kings World Cup arriva in tv: le partite della competizione legata alla Kings League, in programma tra fine maggio e inizio giugno, saranno visibili anche in televisione nel nostro paese.

Ad acquistare i diritti delle partite è stata Sportitalia, che le metterà dunque a disposizione del pubblico in esclusiva.

Un'ulteriore conferma della crescita mediatica della Kings League e delle sue competizioni collegate, in Spagna ma non solo.