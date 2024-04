Kings World Cup 2024 dove vederla: Sky, Youtube o Twitch? Le partite di Totti in diretta tv e streaming

Totti in campo con la squadra di Blur, gli Stallions, nel torneo derivante dalla Kings League: a maggio e giugno Kings World Cup in diretta.

A maggio e giugno 2024 si gioca la Kings League allargata, ovvero la Kings World Cup. Il torneo mondiale vede tra i partecipanti anche Francesco Totti, ex capitano della Roma scelto dalla squadra Stallions del presidente Blur, noto streamer di Twitch.

Totti scende in campo in Messico al pari di altri vecchi avversari come Eden Hazard e Samir Nasri, mentre a guidare le squadre in qualità di presidenti ci saranno i vari Neymar, Gotze e lo stesso Hazard. Ibrahimovic è invece coinvolto come presidente dell'intera Kings World Cup.

Rivedere Totti giocare è quello che da anni aspettano i tifosi della Roma, anche se in un torneo di calcio a 7 come la Kings League e l'allargata Kings World Cup.