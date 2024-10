Juventus-Stoccarda, quale formazione? Cambiaso, Di Gregorio, Gatti e Koopmeiners non saranno tra i titolari

In vista dell'Inter e derl Derby d'Italia, Thiago Motta è pronto a varare il turnover. K.o per lo Stoccarda anche squalificati e infortunati.

I primi tre mesi della Juventus 2024/2025 fanno sognare i tifosi bianconeri. Nonostante qualche gara deludente, i risultati danno ragione a un Thiago Motta tra i primi posti in campionato e vittorioso in due partite su due in Champions League.

A proposito di Champions, martedì 22 ottobre la Juventus ospita lo Stoccarda allo Stadium per provare a rimanere al top in classifica e avvicinare gli ottavi del torneo, a cui accedono le migliori otto della nuova classifica a girone unico.

In virtù delle gare ravvicinate e di un calendario che da qui alla prossima sosta vedrà la Juventus scendere in campo ogni tre giorni, Thiago Motta è pronto a lasciare in panchina diversi titolari delle ultime sfide, costretto inoltre a rinunciare ad infortunati e squalificati di prima fascia per la partita interna contro lo Stoccarda.