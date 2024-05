Juventus-Monza dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus ospita il Monza nell’ultimo turno di campionato: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Cala il sipario sulla stagione di Juventus e Monza. Le due squadre si affrontano infatti nel loro ultimo impegno ufficiale, quello valido per il 38° turno di Serie A.

I bianconeri si congederanno dai loro tifosi sapendo che, non solo c’è da tornare a quella vittoria che nel torneo manca ormai da inizio aprile, ma anche da difendere il quarto posto dal possibile assalto dell’Atalanta. Un impegno che comunque non mette in palio punti pesanti, visto che la Juve ha già raggiunto i suoi due veri obiettivi stagionali: la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria in Coppa Italia.

Nulla più da chiedere al torneo nemmeno per il Monza che, a causa del brusco rallentamento delle ultime settimane, ormai non può più puntare ad un piazzamento europeo. La compagine brianzola ha infatti messo in cascina appena tre punti nelle ultime uscite, il tutto per un ruolino di marcia che l’ha vista scalare fino alla dodicesima posizione.

La sfida di andata, che si è giocata lo scorso 1 dicembre e che è stata valida per il 14° turno, ha visto la Juventus imporsi per 2-1 grazie alle reti di Rabiot e Gatti (in pieno recupero), mentre è stato di Carboni (ancora nel recupero) il goal che è valso il momentaneo 1-1.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.