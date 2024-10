La Juventus Next Gen è entrata in un incubo e non riesce a svegliarsi: non vince da settimane, ennesima sconfitta

La squadra bianconera perde anche contro il Giugliano e dopo nove giornate di Serie C ha appena sei punti in classifica.

Settimana dopo settimana i tifosi sperano possa esserci la svolta, ma settimana dopo settimana le speranze della Juventux Next Gen si spengono. La trasferta del nono turno contro il Giugliano, andata in scena sabato 12 ottobre, ha rappresentato l'ennesima sconfitta per i giocatori di Montero: 1-0 e nuovo k.o.

Contro il Giugliano è arrivata il terzo k.o di fila per la Juventus, che non è riuscita a cambiare la propria storia nell'attuale annata di Serie C. Fin qui sono sei i punti per i bianconeri, con cinque sconfitte totali in nove partite del torneo 2024/2025.

Juventus-Giugliano è stata decisa già nei primi minuti del primo tempo: punizione di Celeghin murata dalla barriera bianconera, respinta di Daffara su Njambe e conclusione vincente di Balde per l'1-0 che ha sancito il nuovo k.o di Madama Next Gen.