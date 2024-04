Juan Jesus e Di Lorenzo quasi alle mani: il retroscena sul Napoli, l'ennesimo problema stagionale

Anche Anguissa e Osimhen sarebbero stati coinvolti, spaccatura nello spogliatoio prima del big match contro la Roma.

Dopo il pareggio contro la Roma, il Napoli si allontana ulteriormente dalla possibilità di giocare la Champions, anche in caso di quinto ed eventualmente sesto posto. La squadra Campione d'Italia nel 2023 ha vissuto una stagione complicata e tesissima, con l'ultimo episodio capitato a pochi giorni dalla gara contro i giallorossi.

Prima del mini-ritiro a Caserta voluto dalla società, infatti, secondo CalcioNapoli24.it ci sarebbe stato un alterco tra capitan Di Lorenzo e il trio Osimhen-Anguissa-Juan Jesus, con i due difensori che sarebbero quasi venuti alle mani.

Il motivo? Superando capitan Di Lorenzo, i tre compagni avrebbero provato a far abolire il ritiro di Caserta chiedendo direttamente al mister Calzona, ottenendo comunque un no da parte del Napoli in vista della gara contro la Roma.