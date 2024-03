Juan Jesus contro Acerbi, il Milan è col difensore del Napoli: "Il razzismo si combatte insieme. Siamo al tuo fianco"

Il club rossonero prende ufficialmente posizione con un commento su Instagram sotto il post di Juan Jesus, che ha spiegato la sua versione dei fatti.

Continua a far discutere l’episodio di presunto razzismo che ha visto come protagonisti Juan Jesus e Francesco Acerbi nel corso della sfida di San Siro tra l’Inter e il Napoli, gara valida per la 29ª giornata di Serie A.

Alle dichiarazioni nel post partita, direttamente dalla pancia del Meazza, hanno fatto seguito l’esclusione del difensore dell’Inter dalla rosa della Nazionale a disposizione di Spalletti per le sfide amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador e le dichiarazioni ufficiali dei due protagonisti della vicenda.

Lo stesso Acerbi ha parlato al rientro a Milano, mentre Juan Jesus ha affidato ai social network, e in particolare ad Instagram, le sue emozioni, il suo pensiero e la sua verità.

In serata, il Milan ha preso ufficialmente posizione sulla questione commentando proprio su Instagram il post del difensore brasiliano del Napoli.