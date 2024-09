Jack Porter nella storia dell'Arsenal: titolare più giovane di sempre

Arsenal vs Bolton Wanderers

Il 16enne portiere è stato inserito nell'undici titolare anti-Bolton in Carabao Cup: esordio da record.

Serata storica in casa Arsenal, e non si tratta di qualche vittoria di prestigio o della conquista di un trofeo: 'Gunners' in campo all'Emirates Stadium' contro il Bolton nei sedicesimi di finale di Carabao Cup.

Un match all'apparenza normalissimo: non per Jack Porter, inserito da Mikel Arteta nell'undici titolare tra i pali della porta e all'esordio assoluto con la prima squadra.

Una serata speciale per il classe 2008, complice il record di precocità che sta per mettere a segno: al calcio d'inizio diventerà il giocatore più giovane schierato nella formazione di partenza dell'Arsenal.