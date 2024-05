Italia senza Zaniolo e Berardi: da Orsolini a El Shaarawy, chi può sostituirli agli Europei

Il ct dell’Italia Spalletti è chiamato a scegliere i sostituti degli infortunati Zaniolo e Berardi, out agli Europei: i nomi dei possibili sostituti.

Il conto alla rovescia sta per iniziare. Manca sempre meno alla fine della stagione per le squadre di club, poi le attenzione di appassionati e tifosi saranno tutte rivolte a Euro 2024.

Tra le nazionali protagoniste della competizione c’è anche quella azzurra allenata dal commissario tecnico Luciano Spalletti, che è alle prese con le valutazioni finali in merito all’elenco dei convocati.

Il ct azzurro ha ammesso che “l'80% delle convocazioni sono già fatte, ma poi c'è una finestra del 20% in cui siamo sempre pronti ad abbracciare chi vuole starci dentro o far uscire chi pensa che la Nazionale sia un giochino personale”, le recenti parole del ct rilasciate alla nuova piattaforma digitale della Figc.

Nel 20% menzionato da Spalletti rientrano anche i calciatori da sostituire causa infortunio e in quest’ottica il ct dell’Italia è costretto a fare i conti con due defezioni importanti: Domenico Berardi e Nicolò Zaniolo (quest’ultimo certamente out). Per sostituirli, Spalletti sta valutando diversi profili.