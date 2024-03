Italia-Turchia Under 21 1-1, cronaca, tabellino e voti: una disattenzione al 91' costa caro agli Azzurrini

Gli Azzurrini passano in vantaggio con Ghilardi, ma vengono raggiunti da Kilicsoy in pieno recupero.

C'è un dato chiaro, emblematico: l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata non sa perdere. Ed è un'ottima notizia: tutto il resto è un grosso rimpianto.

Gli Azzurrini pareggiano contro la Turchia, chiudendo il mini-ciclo di gare aperto contro la Lettonia con un altro risultato positivo. Un buon boost verso la qualificazione agli Europei di categoria, ma allo stesso tempo punti persi per strada.

Eppure, la gara avrebbe potuto raccontare qualcosa di diverso: al 36' il direttore di gara assegna un calcio di rigore in favore dei turchi per via di un fallo di Ghilardi su Yildirim.

Proprio quest'ultimo prende la rincorsa, ma calcia male, centrale, con Desplanches che respinge in due tempi.

In apertura di ripresa, poi, ci pensa lo stesso Ghilardi a risolvere la gara: colpo di testa di Gnonto che prolunga un calcio piazzato per il tap-in vincente del difensore entrato poco prima della mezz'ora al posto di Pirola.

Nel recupero disattenzione difensiva Azzurra, con Yardimci che danza sulla linea di fondo e serve Kilicsoy che insacca per l'1-1.

Altro risultato positivo per Nunziata, ma con qualche rimpianto: e un primo posto che rimane sì al sicuro, ma che avrebbe potuto essere più "comodo".