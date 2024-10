Italia ai quarti di Nations League, alla fase finale: cosa manca per qualificarsi tra ottobre e novembre 2024

Italia vs Israele

Vittoriosa contro Francia e Israele, l'Italia di Spalletti è stata fermata sul pari dal Belgio nella seguente partita di Nations League. Nonostante il rosso di Pellegrini e la rimonta subita, la squadra azzurra si avvicina comunque alla fase finale del torneo 2024/2025.

Con la rivoluzione UEFA per l'attuale Nations League, l'Italia si qualifica ai quarti di finale del torneo, la fase finale, con il primo o il secondo posto: una delle due posizioni è vicinissima, ma la Nazionale non ha ancora la certezza di poter essere tra le prime del girone e giocare così per la vittoria del trofeo.

Con i match di ritorno contro Israele, Francia e Belgio, l'Italia si gioca il passaggio ai quarti, fondamentali anche in chiave qualificazioni ai Mondiali 2026, un torneo a cui gli azzurri vogliono partecipare dopo due mancate partecipazioni nel 2022 e nel 2018.