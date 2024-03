Inzaghi-Inter, rinnovo all'orizzonte: durata e cifre del nuovo contratto

Inter pronta a proporre il rinnovo a Simone Inzaghi: sarebbe il terzo prolungamento dopo quelli del 2022 e dello scorso anno.

A dividere l'Inter dallo Scudetto numero venti è una pura questione aritmetica, ormai è assodato: servirebbe una catastrofe sportiva per impedire a Lautaro e compagni di cucirsi la seconda stella sul petto, per la quale i meriti andranno condivisi anche con Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino sta per raccogliere i frutti di quasi tre anni di duro lavoro, caratterizzati da cinque trofei domestici (due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane) e dalla soddisfazione di una finale di Champions sulla quale sono state costruite le attuali certezze: un percorso non privo di ostacoli, che comunque si appresta ad avvicinarsi alla linea di un nuovo traguardo.

In casa Inter, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', c'è la volontà di proporre il rinnovo del contratto a Inzaghi: il giusto riconoscimento per un allenatore che ha raggiunto una dimensione internazionale, tanto da essere accostato al Liverpool per il dopo-Klopp.