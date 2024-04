Inter-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter campione ospita il Torino per la 34ª giornata di Serie A: le formazioni e come vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Dopo la vittoria contro il Milan, l'Inter campione d'Italia con cinque giornate d'anticipo torna in campo a San Siro contro il Torino, in una gara che sarà un'autentica festa per i tifosi nerazzurri. La gara è stata anticipata alle ore 12:30 proprio per permettere alla squadra di festeggiare in città dopo la partita.

Il Torino, dal canto suo, non vuole arrivare a San Siro per fare la vittima sacrificale. In campionato la squadra di Juric è decima a tre punti dall'ottavo posto: i granata sognano un posto in Europa e vogliono ripartire dopo il ko di Empoli e gli ultimi due 0-0 ottenuti contro Juventus e Frosinone.

Di seguito tutto su Inter-Torino: da dove vedere la partita in diretta tv e in streaming alle formazioni dei due allenatori.