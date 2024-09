Inter-Milan Primavera 1-3, tabellino e cronaca: il primo Derby della giornata è rossonero, Maximilian Ibrahimovic di nuovo in goal

Inter vs AC Milan

Milan batte Inter nel primo Derby della domenica, con Ibrahimovic che si regala una gioia enorme nel giorno del suo 18esimo compleanno.

Definire domenica 22 settembre la giornata del Derby di Milano è probabilmente errato. Sarebbe meglio parlare, di fatto, della domenica dei tre Derby di Milano. In successione, infatti, si giocano quello Primavera, quello della Serie A femminile e dunque il più atteso, della Serie A maschile. Il primo? Nelle mani del Milan.

Andato in scena in mattinata, il Derby meneghino Primavera ha visto il Milan conquistare il successo per 3-1, con un primo tempo spettacolare allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.

Doppio vantaggio del Milan, allenato da Guidi, dunque il goal dell'Inter, sempre nel primo tempo, e tris rossonero prima del duplice fischio, che ha portato il team rossonero ad avere meno fiducia nella ripresa. Ripresa di fatto conclusa senza reti e con il successo degli ospiti.