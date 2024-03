Inter-Genoa, l'arbitro Ayroldi fermato: stop dopo il rigore Barella-Frendrup e le polemiche

Il designatore Rocchi sospende l'arbitro di Inter-Genoa, Ayroldi, in seguito alla decisione che ha portato al rigore del momentaneo 2-0.

Inter-Genoa continua a far parlare di sè. Non solo per il +15 della squadra di Inzaghi, oramai diretta verso lo Scudetto, ma anche per il rigore con cui i nerazzurri si sono portati sul 2-0, in un match di San Siro alla fine terminato sul 2-1 per i padroni di casa.

Nello specifico a finire nel caos è il direttore di gara Giovanni Ayroldi, accusato di aver assegnato un rigore all'Inter molto dubbio. Per questo secondo Sky Sport il designatore degli arbitri Rocchi fermerà il fischietto dopo quanto successo nel match contro il Genoa.

Ayroldi ha assegnato il rigore all'Inter, trasformato da Alexis Sanchez, dopo il contatto tra Barella e Frendrup: il fischio dell'arbitro è arrivato con il pallone già fuori, con il giocatore del Genoa a travolgere il collega solamente dopo che questo aveva calciato.