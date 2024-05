Inter da Suning a Oaktree: arriva l'ufficialità del cambio di proprietà

Non dovrebbero esserci rivoluzioni nelle strategie societarie, intanto Oaktree annuncia: "Focus sulla stabilità del club".

Oaktree è il nuovo proprietario dell'Inter. Nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità del cambiamento nerazzurro: scaduto il termine del prestito a Suning, non ripagato, il fondo americano diventa padrone del club meneghino.

Per l'Inter non sembrerebbe cambiare molto, considerando che secondo quanto filtra non ci dovrebbero essere rivoluzioni.

Il fondo americano, come riporta Sky Sport, ha infatti fiducia nell'attuale dirigenza nerazzurra, capace di intrapresente un percorso di risanamento e costruire una squadra vincente.

Steven Zhang, ormai ex presidente dell'Inter, saluta la società milanese dopo la conquista di sette trofei e precisamente 2 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppe italiane in sei anni di presidenza e otto di proprietà Suning.

Nel 2023, inoltre, la società meneghina ha giocato la finale di Champions League, perdendola contro il Manchester City.