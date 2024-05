Inter alla ricerca del vero Lautaro: si allunga il digiuno del 'Toro'

Il capitano nerazzurro è rimasto a secco anche contro il Sassuolo: la gioia del goal manca da oltre due mesi.

Lo Scudetto è già realtà da un paio di settimane, festeggiato a dovere con l'abbraccio di migliaia di tifosi durante la sfilata in pullman scoperto in una Milano a tinte nerazzurre: tornare in campo dopo i 'bagordi' tricolori e giocare come se nulla fosse accaduto non era un esercizio scontato per l'Inter, a maggior ragione contro una squadra dalle mille motivazioni di classifica come il Sassuolo.

L'1-0 in favore dei neroverdi ha rappresentato il secondo k.o. in campionato per la truppa di Inzaghi, che il primo passo falso lo aveva conosciuto a San Siro proprio al cospetto del Sassuolo: al 'Mapei Stadium', peraltro, si è interrotta la striscia di gare consecutive con l'Inter sempre a segno in Serie A, specchio di un altro digiuno ben più prolungato.

Quello di capitan Lautaro, ancora una volta costretto a rimandare l'appuntamento con la rete: la medicina migliore per ogni attaccante alle prese con un periodo complicato.