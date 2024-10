Iniesta si ritira dal calcio, è ufficiale: l'annuncio dell'addio in lacrime

La leggenda di Barcellona e Spagna dice addio al calcio giocato con un video emozionante: protagonisti anche Guardiola e Luis Enrique.

Andres Iniesta è pronto a chiudere ufficialmente la sua straordinaria carriera da calciatore.

L’annuncio del leggendario centrocampista spagnolo, previsto per domani 8 ottobre, è stato anticipato da un video emozionante pubblicato sui suoi canali social, nel quale Iniesta, visibilmente commosso, ha ripercorso i momenti più significativi della sua vita calcistica.

L’interrogativo che ha aperto il video, "Cosa significa il calcio per te?", ha scatenato in lui una profonda emozione.

Non riuscendo a trattenere le lacrime, Iniesta ha iniziato a rispondere: "Per me il calcio è stato...", ma le parole sono rimaste sospese, lasciando spazio a un montaggio di immagini che raccontano la sua incredibile carriera.

Nel video dell’ex calciatore di Barcellona e Spagna, reduce dalle esperienze in Giappone ed Emirati Arabi Uniti, appaiono alcuni protagonisti del suo percorso, tra cui Luis Enrique e Vicente Del Bosque.