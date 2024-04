Il portiere della Juventus ha rimediato un infortunio al naso durante il Derby contro il Torino: accertamenti nei prossimi giorni.

Il deludente pareggio della Juventus nel Derby della Mole (che ha comunque mantenuto il record bianconero nelle sfide contro i granata) ha portato anche un problema non di poco conto per le prossime partite di campionato.

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus tra i più esperti della squadra, ha rimediato un infortunio al naso a margine di uno scontro di gioco con il granata Masina: la prima diagnosi è una frattura delle ossa nasali.

In attesa di nuovi accertamenti, Szczesny potrebbe rimanere ai box nelle prossime partite della Juventus, o al massimo scendere in campo con una protezione per non essere costretto a lasciare il posto da titolare in vista dei prossimi match di campionato e Coppa Italia.