Payero esce in barella contro la Salernitana: il rigore arriva col VAR

Udinese vs Salernitana

Nel match tra Udinese e Salernitana di Coppa Italia, Payero è stato costretto ad uscire in barella: l'arbitro ha poi assegnato rigore con il VAR.

Notizie non confortanti per Martin Payero: il centrocampista dell'Udinese è uscito in barella nel match di Coppa Italia contro la Salernitana.

L'argentino ha subito un duro colpo sul tallone dopo aver anticipato Tisj Velthuis in area di rigore: l'arbitro Francesco Cosso ha inizialmente lasciato correre, poi è stato richiamato dal VAR.

Dopo una breve visione al monitor, il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa, trasformato poi da Lorenzo Lucca.

Nel secondo tempo, avviene un altro episodio sfortunato, questa volta per il portiere Razvan Sava, che è rimasto ferito alla testa dopo uno scontro di gioco.