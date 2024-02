Infortunio McKennie e Rabiot, confermata per entrambi la lussazione: niente Napoli. I tempi di recupero Serie AJuventusAdrien RabiotWeston McKennie

Problema al dito del piede per Rabiot, alla spalla per McKennie: entrambi salteranno Napoli-Juventus, in programma domenica sera al Maradona.