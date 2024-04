Infortunio Malinovskyi, lo stop muscolare è serio: i tempi di recupero dell'ucraino e di Retegui

Ruslan Malinovskyi sarà costretto a saltare le prossime partite di campionato del Genoa. Non preoccupa invece il guaio di Mateo Retegui.

Mateo Retegui infortunato e infortunato anche Ruslan Malinovskyi: come a dire che il grigio sabato pomeriggio del Genoa, che si è fatto fermare in casa dal Frosinone terzultimo, non si è limitato al mero risultato del campo.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Malinovskyi nella giornata odierna hanno confermato le preoccupazioni di tre giorni fa: l'ex trequartista dell'Atalanta dovrà dunque saltare non soltanto la prossima partita di campionato, ma anche quelle successive, privando Alberto Gilardino di un elemento di qualità in mezzo al campo.

Non preoccupano particolarmente, invece, le condizioni di Retegui: anche il centravanti della Nazionale italiana è stato costretto ad abbandonare in anticipo la gara contro il Frosinone, ma a differenza del compagno il suo stop sarà breve.