Maignan, infortunio e stop per la partita contro il Sassuolo: le ultime sul k.o in vista di Roma-Milan

Il portiere del Milan salta la partita di Serie A contro il Sassuolo, ma dovrebbe tornare in campo per il ritorno dei quarti di Europa League.

Mike Maignan non sarà in campo per il 32esimo turno di Serie A, quello tra Milan e Sassuolo. Uno stop precauzionale per il portiere francese, out in vista della trasferta di Reggio Emilia di scena domenica 14 aprile.

I dubbi dei tifosi del Milan sono ora relativi al match successivo, ovvero il ritorno dei quarti di finale tra il team meneghino e la Roma. Essendo solamente un affaticamento, però, Maignan dovrebbe regolarmente occupare il posto da titolare all'Olimpico.

Il Milan ha scelto di risparmiare Maignan per la gara contro il Sassuolo, così da averlo in teoria al massimo per il ritorno di Europa League, con i rossoneri che partiranno dal k.o di 1-0 maturato all'andata.