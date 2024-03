Nella partita di Empoli il Cagliari è costretto a rinunciare anche a Luvumbo: si tratta del terzo infortunio per gli attaccanti rossoblù.

L'attacco del Cagliari continua a perdere pezzi. Dopo Pavoletti e Petagna, k.o negli ultimi giorni, Ranieri deve ora fare a meno anche di Zito Luvumbo. L'angolano, infatti, è stato costretto a lasciare il campo del Castellani a margine del match tra Empoli e team isolano.

Nel primo tempo di Empoli-Cagliari, infatti, Luvumbo si è accasciato al suolo per un problema muscolare. Ranieri, sconsolato, non ha potuto fare a meno di cambiare il suo attaccante, schierato titolare in avanti al fianco di Lapadula.

Al posto di Luvumbo, visti i noti problemi in attacco, Ranieri ha così lanciato nella mischia Zappa: un cambio deciso in virtù di un Shomurodov appena recuperato e della già citata assenza di Petagna e Pavoletti.