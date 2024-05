Infortunio Kolasinac, è lesione al bicipite femorale: i tempi di recupero in vista della finale contro la Juventus

Ko a Marsiglia, il bosniaco deve fermarsi proprio nel momento clou della stagione: una pessima notizia per Gasperini e per l'Atalanta.

L'Atalanta perde Sead Kolasinac. O meglio: lo ha perso giovedì sera in casa del Marsiglia, nei primi minuti della semifinale di Europa League pareggiata per 1-1 al Velodrome. Ma lo perderà anche per le prossime partite.

L'infortunio del bosniaco, infatti, è serio. Lesione muscolare per Kolasinac, peraltro ex proprio del Marsiglia: il che significa che la sua presenza in vista della partita di ritorno, in programma al Gewiss Stadium giovedì 8 maggio, è completamente scartata.

Non solo: Kolasinac salterà anche altre partite da qui al termine della stagione. Ed è questo il vero problema per Gian Piero Gasperini, costretto a ridisegnare la propria difesa.