Infortunio Ilic, è lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio: i tempi di recupero

Ivan Ilic dovrà rimanere lontano dai campi per diverso tempo dopo l'infortunio rimediato sabato sera contro la Fiorentina: lo ha confermato il Torino.

L'infortunio di Ivan Ilic è serio. Ed in effetti, assistendo a Torino-Fiorentina di sabato sera e al dolore dell'ex centrocampista del Verona, ci sarebbe stato da stupirsi con il contrario.

Due giorni dopo il problema fisico che lo ha costretto a uscire dal campo già nel primo tempo, Ilic si è sottoposto agli esami di routine. E i risultati, com'era probabilmente prevedibile, non sono stati positivi per lui e per il Torino.

L'infortunio al ginocchio sinistro è serio: si tratta di lesione del legamento collaterale mediale. Un guaio che costringerà Ivan Juric a fare a meno di Ilic nelle prossime settimane.