Infortunio Castro, problema a un polpaccio per l'argentino: gioca Liverpool-Bologna?

Liverpool vs Bologna

L'argentino è uscito anzitempo dal campo nell'anticipo di campionato contro l'Atalanta: le sensazioni in vista della gara di Anfield.

Santiago Castro l'ha rifatto. Altro destro da fuori e altro gran goal, questa volta nell'anticipo di sabato sera contro l'Atalanta. Magari non bello come quello messo a segno una settimana fa in casa del Monza, ma poco importa.

Per sfortuna di Castro e del Bologna, però, l'Atalanta ha raggiunto il pareggio a pochi secondi dalla fine con Samardzic, favorita anche dall'espulsione di Lucumí. Due punti persi per i felsinei, che già accarezzavano lo scenario della seconda vittoria consecutiva in campionato.

Oltre al danno, anche la beffa: Castro, l'uomo chiave del Bologna nelle ultime giornate, è stato costretto a uscire dal campo per un problema fisico.