Il Sassuolo perde Domenico Berardi: l'esterno del Sassuolo si è fatto male a un ginocchio ed è costretto a operarsi.

All'improvviso, la notizia che non ti aspetti. E per il Sassuolo è una pessima notizia: si è fatto male Domenico Berardi, il calciatore più rappresentativo della rosa neroverde.

Berardi si è infortunato a un ginocchio e dovrà rimanere ai box per un tempo non indifferente, come comunicato ufficialmente dal Sassuolo sul proprio sito. Tanto da essere costretto a sottoporsi a un'operazione chirurgica.

Una pessima notizia per Alessio Dionisi, che per un bel po' di tempo dovrà andare avanti con quel che ha in casa. E senza Berardi.